OSG Sevenwolden in Heerenveen wint Friese finale Debatwedstrijd “Op weg naar het Lager Huis”

Tien leden van de debatclub van OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, hebben gisteren meegedaan aan de provinciale voorronde van Friesland “Op weg naar het Lager Huis”

Deze voorronde vond maandag 13 februari plaats in het Provinciehuis in Leeuwarden. Sinds het begin van het jaar hebben de leerlingen intensief getraind voor deze wedstrijd en het resultaat is er dan ook naar!

De teams debatteerden over diverse stellingen zoals ‘Friesland als Culture Hoofdstad is het geld meer dan waard, ook als de overheid flink moet bijleggen’ en hebben daarnaast een provinciale V-rede opdracht uitgevoerd.

Onze debatclub heeft het opgenomen tegen het Dockingacollege uit Dokkum, het Lauwers College Buitenpost, OSG Singelland – locatie Het Drachtster Lyceum Drachten, Piter Jelles Impulse Kollum Kollum, RSG Magister Alvinus Sneek, het Stellingwerf College Oosterwolde, het Piter Jelles Stedelijk Gymnasium Leeuwarden en het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé Leeuwarden

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Sinds 1997 gaat de VARA ieder jaar op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland. De landelijke finale vindt plaats op vrijdag 31 maart a.s.