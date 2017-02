Scholen zetten LOVEBUZZ in op Valentijnsdag

GGD Fryslân introduceert voor brugklassers op het voortgezet onderwijs in De Fryske Marren de Lovebuzz. Dit is een interactief digitaal spel, dat gaat over omgang met elkaar, normen en waarden, seksualiteit en sexting/social media.

Op dinsdag 14 februari 2016 worden daarvoor diverse docenten uit De Fryske Marren getraind.



Na het spelen van ‘De Lovebuzz’ zijn de leerlingen beter in staat om zelf aan te geven wat ze willen in relaties tot anderen. Ze bespreken wat ze wel of niet delen via internet en kunnen respectvol reageren op verschillende opvattingen rondom diversiteit.

Lovebuzz ondersteunt scholen om invulling te geven aan de kerndoelen rondom seksualiteit en diversiteit. Daarnaast versterkt het spelen van het spel de onderlinge band tussen leerlingen en creëert het een fundament voor een veilig en tolerant schoolklimaat.

Selma Veldhuizen, jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân op de scholen in De Fryske Marren, verzorgt samen met Rutgers/Nisso uit Utrecht deze scholingen. De game en de scholing wordt betaald door de gemeente.