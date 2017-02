AB Vakwerk en Rabobank houden leden een spiegel voor

WOLVEGA – ‘Anders nadenken over de toekomst’, dat was de rode draad door het drukbezochte ledenseminar van AB Vakwerk en Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Het symposium in Victoria Park Wolvega bracht bijna vierhonderd leden van de beide coöperaties op de been.

Toenemende omgevingseisen zetten boeren onder druk. Agrarische ondernemers zitten in keuzeprocessen en vragen zich af hoe het verder moet met hun bedrijf. ,,Hoe nemen zij hun beslissingen? Rekenen is één ding, maar wat zegt het gevoel van de ondernemer? Met andere woorden: wat doet onze geest met de rationele benadering?”, vroeg Rabobank directievoorzitter Rients Schuddebeurs zich af in zijn openingswoord.

Aannames over de werkelijkheid

Illusionist en tv-persoonlijkheid Victor Mids is bedreven in ‘neuromagic’. Als dagvoorzitter van het seminar demonstreerde hij met een aantal trucs hoe makkelijk het brein ons voor de gek kan houden. Vooral voor ondernemers is het volgens hem belangrijk om te beseffen dat de hersenen continu aannames maken over de werkelijkheid. ,,U denkt te weten wie u bent en hoe u uw bedrijf moet leiden. Die ‘waarheid’ zit erin geslepen en is moeilijk los te laten. Lastig, vooral als er toekomst bepalende keuzes moeten worden gemaakt.”

Agrarische ondernemers die het is gelukt om hun waarheid los te laten zijn Nico Verduin, Arwin Bos, Marten Dijkstra, Klaas van Weperen en Gerben Bouma. Zij waren uitgenodigd om de toehoorders meer te vertellen over hun eigen ommekeer. Zo ging op het bedrijf van Marten Dijkstra in Aldeboarn afgelopen jaar het roer jaar rigoureus om. De ondernemer is de zesde generatie van zijn familie die de leiding heeft over het bedrijf. Samen met zijn vrouw besloot hij om de bedrijfsvoering na overname in te richten op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dijkstra werd biologisch melkveehouder.

‘Spring niet naar oplossingen’

Het seminar werd gecompleteerd door Onne Janssen, hoogleraar Gedrag in Organisaties. Zijn lezing ging over stress en de gevolgen daarvan voor de wijze waarop ondernemers beslissingen nemen. ,,Neem je tijd als het gaat over het oplossen van complexe problemen. Ga erover in gesprek met je omgeving en zet je aannames opzij. Spring niet te snel naar oplossingen, maar definieer eerst het probleem vanuit meerdere invalshoeken. Neem dan pas een beslissing”, is zijn advies.

Inspiratie

Het ledenseminar werd voor de tweede keer georganiseerd door AB Vakwerk en Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De bijeenkomst is vooral bedoeld om agrarische ondernemers te inspireren, maar ook een gelegenheid voor de leden om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen. De beide coöperaties kijken tevreden terug: ,,Het thema dat we hebben gebracht viel goed in de smaak. De sessies waren leerzaam, interessant en amusant tegelijk. Hiermee reiken we onze leden inspiratie en kennis aan om het beste ui.