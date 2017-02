Donderdagavond 23 februari een ‘Talentstage’ in Café de Swetser

HEERENVEEN: In Café de Swetser wordt, in samenwerking met Friesland Pop, op donderdagavond 23 februari een ‘Talentstage’ georganiseerd. De talentvolle pop rock band Blisss en de pop rock&blues band Rawann bijten de spits af tijdens deze editie.

Blisss

Begonnen in de zomer 2014 vanuit het project Connected2life van de academie voor popcultuur maakt Blisss uit Leeuwarden een mix van rock pop en blues waarmee elk publiek omver geblazen zal worden. Gerben Jepkema slaat op zijn drumkit het ritme er met al zijn energie in en Inge de Vries zorgt voor de broekspijpwapperende lage tonen op bas. Ondertussen speelt Robin Schingenga als gitarist en zanger daar met elke noot op in. Kortom, een niet te missen band!

Rawann

Rawan is een 7 koppige pop-rock band uit de noordelijke helft van de provincie.

Friesland Pop/Talentstage

Het Talentstage project en ook de talentenprogrammering zijn opgestart voor de ontwikkeling van Fries pop talent. De Talentstage wordt neergezet op plaatsen waar er aandacht kan zijn voor popcultuur. Hiermee richt Friesland Pop zich vooral op festivals, uitgaansgelegenheden en middelbare scholen.

De Stichting houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en promoten van Friese Bands/acts. Het promoten van de bands voltrekt zich op verschillende manieren. Een terugkomend element dat hierbij niet mag ontbreken is het bieden van een podium voor deze acts. Optreden is namelijk dé manier voor acts om zich verder te ontwikkelen en beter te worden. Talenten die meedoen aan de Kleine Prijs van Fryslân, maar ook winnaars van Liet en de Friese voorronde van de Kunstbende komen voor programmering op een Talentstage in aanmerking.