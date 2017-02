Jongeren bezoeken de film “Storm: letters van vuur”

HEERENVEEN: Een grote groep mensen ging samen in de bioscoop te Heerenveen kijken naar de film “Storm: letters van vuur” op zaterdagmiddag 11 februari. Het waren jongeren tussen 10 en 16 jaar met volwassen begeleiders.

Allemaal leden van Heerenveense kerken, o.a. de PKN Trinitas, GKV Fonteinkerk, NGK Goede Herderkerk en VBG Elim. Nadat ze samen uit het kerkgebouw Trinitas naar de Bios liepen, bekeken ze daar de boeiende film. Die was gemaakt naar aanleiding van 500 jaar Reformatie van de kerk. De hoofdrolspeler is de jongen Storm die betrokken raakt in Antwerpen bij de felle tegenstand tegen een brief van Maarten Luther die zijn vader en hij gaan drukken. Storm wordt gezocht en hij wordt bijgestaan door het behendige weesmeisje Marieke dat in het riool woont.

Als je de film bekijkt, ben je dankbaar voor de vrijheden van godsdienst en drukpers zoals die er later gekomen zijn. Het verhaal gaat ook over de tegenstellingen tussen de Reformatie en de Rooms-Katholieke kerk van toen. De mensen van de Reformatie wilden niet weten van de verkoop van aflaten en streden voor een kerk die vrij is onder Gods woord en die staat onder het gezag van God alleen. Na de film konden de kijkers samen napraten en pannenkoeken eten die klaar stonden in Trinitas.