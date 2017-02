Politie in Noord-Nederland bezig met ontmantelen growshop en hennepkwekerijen

Friesland / Groningen – De politie is op dit moment bezig met een onderzoek naar grootschalige hennepteelt en witwassen. In het kader van dat onderzoek worden op dit moment op diverse locaties in Fryslan en Groningen zoekingen gedaan, waaronder in een pand aan de Roef in Drachten.

De zoekingen zijn gericht op het in beslag nemen van hennep, geld, waardevolle goederen , administratie en goederen waarmee henneplocaties worden ingericht.