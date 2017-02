Thialf geeft officieel startsein WK IJsspeedway

HEERENVEEN: Woensdag 15 februari is het officiële startsein gegeven voor het WK IJsspeedway in het vernieuwde Thialf. In het weekend van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april is Thialf het decor van racende ijsmotoren.

Samen met stichting IJsspeedway en ambassadeur Rintje Ritsma werd woensdag het startsein gegeven voor het WK IJsspeedway en kreeg de aanwezige pers de kans om alvast kennis te maken met de sport. IJsracers Simon Reitsma, Jasper Iwema, Jimmy Tuinstra en Bart Schaap waren hier bij aanwezig en presenteerden hun motoren. Deze motoren halen tijdens wedstrijden snelheden van boven de 100 km/uur en hebben geen remmen.

Afgelopen jaar zijn Thialf BV en de Motorclub Assen e.o. overeengekomen dat het WK IJsspeedway de komende drie jaar plaatsvindt in Heerenveen. Met dit besluit kan het vernieuwde Thialf haar activiteiten verbreden en zorgt het samen met Stichting IJsspeedway voor de uitvoering van het driedaagse evenement. De afgelopen 45 jaar werd het WK IJsspeedway in ijsstadion de Bonte Wever in Assen verreden en doordat deze ijsbaan afgelopen jaar gesloten moest worden leek er een einde te komen aan dit spectaculaire WK in Nederland.

Thialf, het ‘schaatshart van de wereld’ is met 10.500 plaatsen voor toeschouwers uitermate geschikt om dit Wereldkampioenschap te ontvangen. De ijsbaan ondergaat wel een complete metamorfose. Zo wordt er rondom de baan een hekwerk van 500 meter geplaatst en dienen 2400 strobalen als boarding om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Op vrijdag 31 maart wordt er traditiegetrouw gestart met de Roelof Thijs Bokaal. Op zaterdag 1 april en zondag 2 april zullen de WK Finales plaatsvinden.