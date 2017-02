Wijziging verkeersroutes Stationsgebied Leeuwarden

LEEUWARDEN; De verkeerssituaties in het Stationsgebied wijzigen in korte tijd twee maal.

Vanaf 18 februari wordt gewerkt aan de bestrating in de Lange Marktstraat. Op 6 maart gaat de definitieve route voor auto’s in gebruik.



Verkeerssituatie vanaf 18 februari

In de periode van 18 februari tot 6 maart rijden auto’s in twee richtingen over de nieuwe Zuidersingel. De Lange Markstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer, maar blijft voor bedrijven bereikbaar via de Sophialaan, net als het bestemmingsverkeer voor het Ruiterskwartier. Tot 6 maart werkt de aannemer aan de aansluiting van de Lange Marktstraat tot aan de rotonde Oude Veemarkt. Het asfalt van de Lange Marktstraat wordt vervangen door nieuwe bestrating en voorzien van een nieuw fiets- en voetpad.

Verkeerssituatie vanaf 6 maart.

Met ingang van 6 maart gaat de nieuwe verkeersroute definitief in gebruik. Dat betekent dat autoverkeer in twee richtingen over de Zuidersingel rijdt. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de herinrichting van het Stationsgebied. Bestemmingsverkeer richting Lange Marktstraat en het Ruiterskwartier rijdt via de Zuidersingel en de Oude Veemarkt.



Het fietst even anders

Vanaf 18 februari worden fietsers door de Van Swietenstraat en Baljéestraat geleid. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden lopen.