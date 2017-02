Winnaars Bornego open dag bekend: Maarten wint kaartjes voor NEMO

HEERENVEEN – Verbaasde gezichten in groep 8 van de Dominee Hasperschool in Akkrum afgelopen dinsdag. In de klas bevond zich een winnaar van de open dag van het Bornego College. Hij wist van niks en werd dinsdag in zijn klas in het zonnetje gezet.

Twee armen schoten de lucht in toen Maarten van Steijn hoorde dat hij de gelukkige was. Tijdens de open dag op 25 januari had hij alle opdrachten gemaakt en het evaluatieformulier ingeleverd. Uit alle ingevulde formulieren was onlangs de zijne als winnaar getrokken.

Hij kreeg dinsdag twee kaartjes voor Science Center NEMO in Amsterdam (inclusief treinreis). “Ik vind het echt super leuk, het was ook een leuke open dag en ik weet ook al zeker dat ik volgend jaar naar het Bornego College ga”, vertelde Maarten enthousiast. De rest van de klas vierde het feestje mee: er was namelijk gebak voor iedereen!