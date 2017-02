Bezoek Lodewijk Asscher en Foppe de Haan aan Oudeschoot

HEERENVEEN: Zaterdag 18 februari a.s. bezoekt Lodewijk Asscher en Foppe de Haan Oudeschoot. Tijdstip van 15.00 – 17.00 uur

Het thema van deze middag is sport en armoede. Foppe de Haan geeft met de combinatiefunctionarissen een klinic aan de kinderen in Oudeschoot op het Richard Krajicek Veld.

Daarna is er een ronde tafel met diverse instanties die met Lodewijk Asscher in gesprek gaan over armoede bij kinderen en de verbinding met sport. Foppe de Haan kan hier natuurlijk ook met zijn Foppe Fonds zijn ervaring delen.

Verder is ons nieuw gekandideerd Kamerlid Christa Oosterbaan en ons huidig Kamerlid Lutz Jacobi bij deze bijeenkomst aanwezig.