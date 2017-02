Bornego-leerlingen laten eten 24 uur staan

HEERENVEEN – Leerlingen van Bornego Lyceum beginnen vandaag (donderdag 16 februari) met een ‘niet eten actie’ voor het goede doel. Vanaf vanmiddag 16.00 uur laten zij voor 24 uur het eten staan om geld in te zamelen voor World Servants. De leerlingen blijven de hele tijd op school en slapen in de gymzaal.

De actie is inmiddels een vaste traditie op het Bornego College. Gedurende de avond kunnen de leerlingen zich in de aula vermaken met films kijken in lokalen of sporten in de gymzaal. Ook zijn er nog een aantal verrassingen. De leerlingen die meedoen, moeten zich voor minimaal 50 euro laten sponsoren. De opbrengst is bedoeld voor het goede doel.

Vrijdag 17 februari om 16.00 uur eindigt de actie met een gezamenlijke maaltijd.