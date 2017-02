Kofferbaksale Grou gaat 19 maart haar tiende versie in

GROU: De Kofferbaksale in Grou is al enkele jaren de grootste en gezelligste kofferbaksale in Friesland en gaat binnenkort haar tiende versie vieren. Velen weten al dat ze hun leukste tweedehandsjes kunnen bewaren.

Zij komen van heinde en verre en zetten koers op Grou met hun volle kofferbak. Op zo 19 maart | ma 17 april | zo 21 mei (tevens watersport weekend in Grou) en zo 25 juni is het weer dringen geblazen. Het parkeerterrein van het Aquaverium in Grou is dan weer een mooi schouwspel langs de A32.

Het stageld met een auto kost €10. Wil je meer meenemen tot maximaal 12 meter, bijvoorbeeld in een stationauto, auto+aanhanger of busje, dan betaal je €15. Aanmelden voor deelname aan de kofferbaksale met een gewone auto is niet noodzakelijk, maar als je met groter vervoer komt dan graag een persoonlijk bericht via Facebook. In alle gevallen geldt vol=vol, maar het terrein is gelukkig erg groot.

Maar kom ook gezellig een paar uurtjes sneupen tussen alle mooie pareltjes. Je komt ogen tekort op deze bijzondere Sale. Entree voor bezoekers >13jr = € 1,00, 50% daarvan gaat na elke Sale naar een goed doel. Geef jouw goede doel inclusief motivatie door via info@kofferbaksalegrou.nl. Bezoekers voor de Sale kunnen gratis parkeren net voorbij het Aquaverium.

Je bent van harte welkom in het meest pittoreske watersportdorp van Friesland, Grou. Om goed op de hoogte te blijven, volg ons op Facebook Crew Kofferbak Sale Grou.