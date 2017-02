The Phone House-filialen Heerenveen en Wolvega blijven open

HEERENVEEN: Het faillissement van belwinkelketen The Phone House heeft geen gevolgen voor het open blijven van de vestigingen in Heerenveen (aan de Dracht 38) en Wolvega (aan de van Harenstraat 49). Dat verduidelijkt Max Groeneweegen, shopmanager van de Phone House in Heerenveen.

,,We zijn zelfstandig en financieel gezond met in totaal tien winkels en een holding daarboven. Uiteraard is het faillissement lastig, maar we worden niet direct geraakt. We kunnen ook bij andere leveranciers inkopen. Onze dienstverlening, de service, verkoop en reparaties lopen gewoon door dus klanten merken er ook niets van.”

Groeneweegen sluit niet uit dat de winkels op termijn verder moeten onder een andere naam. ,,Wij zijn uiteraard in gesprek met The Phone House. Maar de precieze gevolgen zijn nog lastig te overzien. De winkels in Heerenveen en Wolvega blijven echter gewoon bestaan.”

FAILLISSEMENT Phone House zag de verkopen al een tijd teruglopen. Daarnaast kreeg het bedrijf lagere vergoedingen van telecomoperators dan voorheen. Belwinkels hebben ook last van een recente uitspraak van de Hoge Raad, die stelde dat consumenten jarenlang zijn misleid door telecombedrijven die deden alsof telefoons gratis werden verstrekt bij abonnementen. In feite betreffen de all-in-pakketten echter leningen voor de toestellen. Telecombedrijven moeten daarom nu een duidelijke uitsplitsing maken tussen belkosten en de prijs van een telefoon.

Het faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor in Amersfoort en de zeventig eigen winkels van het bedrijf. De 74 franchisevestigingen (waaronder die in Heerenveen en Wolvega) vallen buiten het faillissement. Alle winkels van Phone House, dat 806 medewerkers heeft, blijven voorlopig open.

Curatoren onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf.

Phone House schrapte in 2014 al circa tweehonderd banen om de verdeling tussen fysieke winkels en internetactiviteiten beter in balans te krijgen. Het bedrijf is sinds 1998 actief in Nederland, oorspronkelijk als onderdeel van het Britse Carphone Warehouse. Na diens fusie met het Britse winkelbedrijf Dixons werd Phone House in 2015 verkocht aan aandeelhouders van telecomretailer Optie1.