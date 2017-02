Werelderfgoed-logo gezamenlijk beeldmerk van inzet op de Wadden

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken. De beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de gezamenlijke herkenbaarheid te vergroten en de unieke waarden van het gebied uit te dragen.



De 15 beheerorganisaties* in het Waddengebied krijgen tal van middelen om de herkenbaarheid van het gebied als Werelderfgoed te vergroten én eenheid uit te stralen. Zo worden onder andere het rijdend en varend materieel en de kantoren van betrokken organisaties voorzien van het Werelderfgoed-logo.

De beheerders zijn trots op de bijzondere status van UNESCO Werelderfgoed van de Waddenzee. Dit is recentelijk nogmaals onderstreept door het feit dat de Waddenzee uitgeroepen is tot het mooiste natuurgebied van Nederland. De unieke waarden van dit gebied vragen ook om samenwerking in beheer. De 15 beheerorganisaties in het Waddengebied werken sinds 2014 samen aan het verbeteren van het beheer in het Waddengebied met als doel om zo veel mogelijk als één beheerder te werken.

Uitnodiging

De eerste Werelderfgoed-uitingen zijn vanmiddag (woensdag 15 februari) uitgedeeld op het inspectieschip “De Asterias” in Harlingen. Dit is een schip waarmee de Rijksoverheid gezamenlijk haar beheertaken op de Waddenzee uitvoert.

De openingshandeling is verricht door Sieben Poel, hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Hij is de voorzitter van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee dat toeziet op de samenwerking tussen de beheerders.

Sieben Poel: “We werken allemaal in en voor het Werelderfgoed Waddenzee. Samenwerken met 15 organisaties is niet altijd eenvoudig. Maar het behoud en ontwikkeling van het Werelderfgoed is gebaat bij sterke samenwerking tussen beheerders. Ook de medewerkers van de betrokken organisaties zetten zich daar voor in. Een gezamenlijk logo onderstreept de gezamenlijke belangen en zorgt dat we het Werelderfgoed Waddenzee meer zichtbaar maken.”