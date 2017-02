18-jarige Leeuwarder na achtervolging aangehouden

Het rijgedrag van de bestuurder viel op doordat hij met grote snelheid en diagonaal over het Cambuurplein reed. Nadat hij zijn auto in een parkeervak parkeerde stopte de politie bij het voertuig om deze te controleren. Toen agenten op de auto afliepen reed deze met hoge snelheid weg. Tijdens de achtervolging reed hij met een snelheid van ongeveer 100 km/u rond het Cambuurstadion, nam een rotonde linksom, negeerde diverse keren de verplichte rijrichting, gaf geen richting aan tijdens het afslaan, negeerde stoptekens van de politie, reed met een te hoge snelheid door een 30 km/u-zone en reed slingerend. Uiteindelijk wist de politie hem op de kruising Bleeklaan met het Noordvliet tot stoppen te dwingen en werden de inzittenden aangehouden. Tijdens onderzoek bleek de 18-jarige uit Leeuwarden afkomstige bestuurder geen rijbewijs te bezitten en al vier keer eerder hiervoor bekeurd te zijn. Hij werd ingesloten en zit nog vast. De overige drie inzittenden, een jongen van 18 en twee zussen van 16 en 17 jaar oud, komen eveneens uit Leeuwarden. Zij werden na verhoor in vrijheid gesteld. De auto bleek eigendom te zijn van de moeder van de twee jongedames en zonder haar medeweten te zijn meegenomen. Deze werd in beslag genomen.