Minder meldingen voor de brandweer in 2016

Minder storm, minder hulpverleningen

Het aantal verzoeken om hulp daalde in 2016 naar bijna 98 duizend meldingen. Dat was 11 duizend minder dan een jaar eerder. De voornaamste reden was rustiger weer. Zorgde de zomerstorm van 25 juli 2015 nog voor een piek in het aantal verzoeken om hulp, de hevigste storm van 2016, in november, was minder zwaar en leidde daardoor tot minder meldingen bij de brandweer. Wel zorgden zeer zware regen en hagelbuien eind juni 2016 voor veel overlast in het zuidoosten van Nederland en daardoor voor meer meldingen in het tweede kwartaal.

Van de binnengekomen hulpverleningsmeldingen werd 37 procent afgehandeld door de meldkamer zelf. Bij merendeel (63 procent) van de meldingen werden brandweerkorpsen gealarmeerd. In bijna 55 duizend gevallen kwamen zij daadwerkelijk voor hulp ter plaatse.