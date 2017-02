HEERENVEEN: Het was vanmorgen druilerig weer, maar de pret is er niet minder om tijdens de Carnavalsoptocht van leerlingen van de Sint Jozefschool in Heerenveen.

De school werd voor één dag omgedoopt tot de HOTSIEKNOTSIEKNETTER SCHOOL. Om 11.00 uur vertrok de optocht naar het centrum van Heerenveen, waar verschillende winkels werden bezocht. Er werd gezongen en gedanst en de stemming zat er al gauw goed in. Kinderen en ouders kunnen terug zien op een zeer geslaagd Carnavalsfeest!

Foto Nico Vink