UNIS Flyers speelt vrijdagavond in speciale shirts voor Amref Flying Doctors

HEERENVEEN: Vrijdagavond zal UNIS Flyers speciale wedstrijdshirts dragen om aandacht te vragen voor Amref Flying Doctors. Feansters Rolf Hoekstra en Pieter Lenstra zetten zich in voor deze stichting en zullen in oktober ruim 400 kilometer mountainbiken langs diverse ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Het duel tegen Red Eagles Den Bosch is het laatste thuisduel in het reguliere Beneliga seizoen voor UNIS Flyers. De ploeg van Mike Nason heeft zich reeds overtuigend geplaatst voor de play-offs. Desondanks is UNIS Flyers gretig om opnieuw een goede wedstrijd neer te zetten in eigen huis. Coach Nason: “Om elkaar scherp te houden hebben we in de kleedkamer een aantal doelstellingen opgehangen die we willen halen tegen Den Bosch. Belangrijk is dat we defensief een sterke wedstrijd spelen. Den Bosch zal gemotiveerd zijn om punten te halen in Heerenveen en zo de rode lantaarn door te geven aan een andere ploeg.”

In Luik wacht zondagavond het duel tegen de Bulldogs. Een belangrijk duel want beide ploegen maken kans om elkaar eventueel tegen te komen in de halve finale van play-offs en dus een moment om een ‘signaal’ aan Luik af te geven. Afgelopen week zag Nason de ploeg al toe werken naar een play-offs mindset. Het duel tegen Luik ziet de coach dan ook als een goede graadmeter om te zien waar de ploeg staat. “Het is een mooi moment om tegen Luik te spelen. Een sterke tegenstander zorgt ervoor dat we ons goed kunnen klaarstomen voor de Final Four en de Beneliga play-offs. Bulldogs is een sterk aanvallende ploeg en scoort erg gemakkelijk. Wij zijn gewaarschuwd en zijn gebrand om de laatste wedstrijd in het reguliere Beneliga seizoen te winnen.”

De veiling van de wedstrijdshirts is in volle gang. Bieden kan via: www.svff.nl/veiling. De opbrengst zal gaan naar Amref Flying Doctors. Niet alle shirts staan online. De shirts van Idzenga, Hoekstra, Turcotte, Demelinne, Janssen en Kevin Nijland worden na afloop van de wedstrijd geveild in de business club.

Tickets zijn in de voorverkoop met korting verkrijgbaar: Klik hier!

Agenda wedstrijdavond

18.45 uur – kassa’s geopend

20.30 uur – aanvang wedstrijd

De wedstrijd heeft 3 perioden van 20 minuten met tussendoor 15 minuten pauze

Tarieven

– Familiebundel = 2 volwassen tickets + 2 jeugd tickets t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 22,00 in de voorverkoop € 20,00

– Entree volwassenen – prijs aan de kassa € 10,00 in de voorverkoop € 9,00

– Entree jeugd t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 4,00 in de voorverkoop € 4,00

– Entree voor scholieren en studenten op vertoon van de school/ studentenpas – prijs aan de kassa € 4,00

De ijshockeyhal is via de centrale entreehal van Thialf te bereiken.