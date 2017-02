Brandweermateriaal een passie van Hans Edens

HEERENVEEN: Donderdag heeft de brandweer op bijzondere wijze afscheid genomen van brandweerman Hans Edens.

Met een half open oldtimer brandweerwagen werd Edens aan het einde van de middag thuis opgehaald. Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen maakte hij een ronde door Heerenveen. Vervolgens was er in de brandweerkazerne Heerenveen een afscheidsreceptie.

Hans Edens is 33 jaar werkzaam geweest bij de Heerenveense brandweer. Begin jaren tachtig begon Edens aan zijn brandweeropleiding. Door de jaren heen werkte hij zich op tot officier. In zijn carrière maakte hij veel leuke, maar ook minder leuke dingen mee.

“De grote brand bij de Friese Banden Service in 1990 aan het Burgemeester Kuperusplein is mij het meest bijgebleven. Hier ontploften een flink aantal gasflessen. Ik moest daar over een twee meter hoog hek duiken om een veilig heenkomen te zoeken”: vertelde Edens in zijn toespraak.

Edens was altijd nauw betrokken bij de aanschaf van nieuw brandweermateriaal. Naast zijn werk was het brandweermateriaal een passie van Edens. Nieuwe methodes en mogelijkheden hadden zijn volle interesse.

“Hij is lid van alle vakbladen, bouwt brandweerwagens op schaal na en tijdens zijn vakanties gaat hij op bezoek bij brandweerkazernes in het buitenland. Hans Edens is brandweerman in hart en nieren”: laat Alfred Plantinga in een mooie toespraak weten.

Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie werd Edens overladen met cadeaus van collega’s. Gelukkig kreeg hij van de collega’s uit Heerenveen een brandweerkruiwagen om de cadeaus thuis te brengen.

Na 33 jaar mag Hans Edens nu samen met zijn vrouw Betty gaan genieten van zijn oude dag. Waarschijnlijk blijft hij de ontwikkelingen binnen de brandweer van een afstandje volgen.