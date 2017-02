Gospelduo 2Surrender komt naar Joure

Joure: Broer en zus Hendrik en Marijke Vlietstra, vormen samen het Gospelduo 2Surrender. Zondagavond 19 februari a.s. zijn ze te gast in de zangdienst van de Vrije Evangelische Gemeente Joure.

De naam 2Surrender is ontstaan uit de opdracht die God heeft gegeven om ons over te geven aan Hem. ’Surrender’ betekent ‘overgeven’. ‘To Surrender (2Surrender) is ’geef je over’. 2Surrender wil zich overgeven en wil via de muziek die zij maken het publiek prikkelen en laten nadenken om zich over te geven aan de Here Jezus.

Ze laten in de dienst de aanwezigen het liefst echt luisteren. Doordat ze met z’n tweeën zijn en enkel worden begeleid met piano is dit een uitgelezen manier om de teksten tot hun recht te laten komen.

Naast het luisteren naar 2Surrender is er volop gelegenheid om ook samen te zingen. In deze zangdienst gaat voor br. M. penning uit Hilversum en het thema is ‘Geloof jij het nog?. Aanvang is 19.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.