Een Van der Valkhotel in Heerenveen? Ondernemers, praat mee!

HEERENVEEN: Het Van der Valkconcern heeft interesse in de bouw van een hotel in de gemeente Heerenveen, aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud.

Verkenning

Alvorens een ontwikkelingsproces te starten, wil de gemeente, in overleg met het Van der Valkconcern, verkennen wat de mogelijke komst van een nieuw hotel betekent voor het ondernemersklimaat en de ontwikkelingskansen van Heerenveen. Hierover wil de gemeente graag in gesprek met u als ondernemer.

Zorgvuldige afweging

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, willen we eerst in beeld brengen welke belangen er spelen en welke ideeën er leven. Op grond van de uitkomst van de verkenning bepalen de gemeente en het Van der Valkconcern elk voor zich of het hotelplan van tafel gaat of verder wordt ontwikkeld. Het college vraagt de raad hierover een besluit te nemen.

Wat vindt u?

Bent u ondernemer in Heerenveen met een belang bij de mogelijke komst van een Van der Valk-hotel? Dan nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst, waarin de plannen worden toegelicht en wij hierover graag met u in gesprek gaan. Wat wilt u de gemeenteraad ter overweging meegeven over dit onderwerp? Deze bijeenkomst is uw kans om dat kenbaar te maken.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 maart om 9.15 uur in de Thialf Business Club. U kunt zich hiervoor opgeven via mail annette@camerikvoortman.nl. U bent van harte welkom!

Natuurlijk is de gemeente ook benieuwd naar de mening van haar inwoners en gaat zij graag met hen in gesprek. Hoe we dat gaan doen? Dat leest u in de eerste week van maart!