VVD Heerenveen: zo spoedig mogelijk nulmeting in gebied rond gasboringen Heerenveen.

HEERENVEEN: Er moet zo spoedig mogelijk een nulmeting worden uitgevoerd in het hele gebied rond de gasboringen in de gemeente Heerenveen.

Tijdens de laatste raadsvergadering is bekend geworden dat Vermilion al 2 jaar lang gas wint uit de bodem onder de Heerenveense woonwijk Skoatterwâld. Dit, terwijl de gemeente Heerenveen en de inwoners hier niet van op de hoogte zijn gesteld.

Hoewel Vermilion slechts een geringe bodemdaling verwacht van 2 à 3 centimeter wil de fractie van VVD Heerenveen dat er zo spoedig mogelijk een nulmeting wordt uitgevoerd, vergelijkbaar met de gemaakte afspraken tussen Vermilion en Plaatselijke Belang van Mildam, Katlijk en Nieuwehorne.

“De nulmeting heeft bij aanvang van de gaswinning niet plaatsgevonden. Het is belangrijk dat dit nu zo snel mogelijk gebeurt, zodat we de huidige situatie goed in beeld hebben,” aldus VVD fractievoorzitter Tjeerd Waterlander. “Deze gaswinning zal misschien geen vervelende gevolgen hebben, maar als er wel schade ontstaat moeten er zo snel mogelijk maatregelen kunnen worden genomen.”

Tenslotte roept de VVD fractie op zo snel mogelijk een informatie-avond te organiseren voor de betrokken inwoners met Vermilion en het Staatstoezicht op de Mijnen over de gasboringen.