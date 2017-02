28- jarige Heerenvener met 1120 Ug/l achter het stuur

LEEUWARDEN: Zondag 19 februari kreeg de politie, omstreeks 14.50 uur, de melding dat er een auto in de vangrail stond ter hoogte van de Werpsterhoek onder Goutum.

Als de politie is aangekomen was de ambulance al ter plaatse. De ambulance chauffeur kwam gelijk rennend naar de politie toe met de mededeling dat de bestuurder erg agressief was. Nadat de chauffeur was gekalmeerd moest hij blazen op het voorlopig selectiemiddel. De uitslag hiervan was een ‘F’, aangezien de bestuurder verder geen medische behandeling nodig had werd hij meegenomen naar het bureau.