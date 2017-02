JOURE – Een 38-jarige automobilist uit Zwartsluis is in de nacht van zaterdag op zondag vanuit de richting Heerenveen rechtdoor gereden op de rotonde. De man is vermoedelijk in slaap gevallen.

Het busje en de bebording liepen schade op bij het ongeval. De automobilist is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Hier is ook een bloedproef afgenomen omdat de agenten vermoedden dat er alcohol in het spel was.