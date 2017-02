Equipe Delta Impuls 1 boekt eerste zege van het jaar

Voor het vlaggenschip van Delta Impuls stond vrijdag 17 februari een belangrijke wedstrijd op het programma in de Noordelijke 1e-divisie; concurrent GTTC 3 kwam op visite. De Heerenveense tafeltennissers van het eerste team (Arnoud Hofman, Sander Derkx, Wadse Temme en Jan Ale Maat) begonnen het seizoen, mede door een blessure, moeizaam. Tegen de ‘Grunnigers’ Karin van der Vegt, Paul Kamstra en Thomas Groenevelt moesten er dan ook echt punten worden gesprokkeld.

Het sprokkelen moest, wegens een blessure én ziekte, gebeuren met invaller Jan Zuur (normaal actief in de 2e-klasse Friesland). Spelend zonder druk wist hij, zonder een wedstrijd te winnen, toch indruk te maken. Sander had een zware avond, maar sleepte wel twee overwinningen uit het vuur. Hij verloor alleen van een scherpe Kamstra. Arnoud was vrijdag wederom goed voor drie zeges; hij won dit seizoen al elf van zijn twaalf partijen.

Zoals wel vaker bleek het dubbelspel beslissend. Arnoud en Sander beginnen hun oude vorm terug te vinden. Tegen Groenevelt en van der Vegt stonden zij geen enkele game af. Door de 6-4 overwinning staan de Friezen steviger in de middenmoot en groeit het vertrouwen dat het behalen van handhaving ook dit seizoen mogelijk is.