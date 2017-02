PvdA Heerenveen: “Vermilion zet verhoudingen op scherp”

HEERENVEEN: De PvdA is niet te spreken over de handelswijze van Vermilion. Dit van oorsprong Canadese bedrijf blijkt al sinds 2015 vanuit Langezwaag gas te winnen onder de wijk Skoatterwâld. Het gemeentebestuur van Heerenveen was hiervan niet op de hoogte. Daarnaast blijkt Vermilion ook andere afspraken met de gemeente niet na te komen.

De PvdA is geschrokken van het nieuws. “Wij hebben altijd gedacht dat het een goed idee was om een goede relatie te onderhouden met Vermilion. Dit zet de verhoudingen op scherp”, stelt raadslid Jurjen Meijer. In het verleden was het altijd lastig om eisen te stellen aan boorplannen.

Het ministerie van Economische Zaken verleent namelijk de vergunning voor de gaswinning. De sinds 1 januari 2017 gewijzigde Mijnbouwwet biedt echter meer mogelijkheden. “De PvdA vindt dat het college van B&W alle middelen moet aanwenden om Vermilion te houden aan de afspraken”.