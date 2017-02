HASKERDIJKEN: Zomdagmiddag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een verkeersongeval op de A 32 ter hoogte van Haskerdijken.

Een personenwagen belandde ter hoogte van de brug over de Nije Pompsleat naast de A32 nadat het voertuig in een slip was geraakt. De auto belandde achterwaarts van het talud en bleef hangen boven een sloot.

De inzittende raakte niet gewond. Berger Hof uit Heerenveen heeft het voertuige geborgen.