Tien rijbewijzen ingevorderd na snelheidscontrole A 7

JOURE: Maar liefst tien rijbewijzen werden zondagmiddag ingevorderd door de politie. Met de lasergun werd gecontroleerd op snelheid op de A7, op het 70 km/h gedeelte, vlak voor het verkeersplein bij Joure, komend vanuit de richting van Sneek. Dit is het weggedeelte waar de toegestane maximum snelheid is aangepast in verband met de zware aanrijdingen van de laatste tijd.

Vier bestuurders reden meer dan 40 km/h te snel. De overigen, dus de invorderingen van het rijbewijs, betrof de volgende snelheden: 120, 121, 121, 122, 123, 125, 128, 129, 136 en 142 km/h.