Ondanks nederlaag in Luik is UNIS Flyers klaar voor Final Four

HEERENVEEN Met een zucht van verlichting nam UNIS Flyers afscheid van de reguliere competitie in de BeNe-League. Den Bosch werd vrijdag in Thialf met 17-1 verslagen, zaterdag won Luik verrassend met 4-3.

De opluchting bij spelers en staf na de zaterdagse nederlaag was tweeledig. ,,Vooral aan de ervaren jongens als Marco Postma, Brent Jansen, Yan Turcotte en Tony Demelinne merk je dat ze klaar zijn met de reguliere competitie en willen vlammen in de beslissende fase van het seizoen’’, was volgens coach Mike Nason deel een van de tweeledige opluchting.

De tweede reden gaf een letterlijke zucht van verlichting. Om precies te zijn in Luik met nog 1 minuut 26 op de klok. Op dat moment had Tony Demelinne voor de derde maal in het treffen met de Belgen doel getroffen.

Nason: ,,De 4-3. Wel een nederlaag die niet gehoeven had, maar die treffer was bepalend voor het behalen van thuisvoordeel tegen datzelfde Luik, mochten we die ploeg eventueel in de halve finale van de play offs treffen. ‘’

Om dat thuisvoordeel, en dus in elke fase van de beslissende weken in het huidige seizoen, te behalen mocht UNIS Flyers met een doelpunt verschil van de Luikse Bulldogs verliezen. ,,Het zijn de regels dat doelsaldo en meeste doelpunten voor bepalend zijn, maar het is natuurlijk belachelijk dat zoiets zwaarder weegt dan de plak op de ranglijst’’, vond de coach van UNIS Flyers.

Hij was uiteindelijk tevreden met het laatste speelweekeinde van de reguliere competitie. ,,We hadden allerlei doelen gesteld om de jongens gemotiveerd te houden en de meesten zijn behaald. We gaan met een goed gevoel aan de mooiste fase van het seizoen beginnen’’, keek Nason alvast vooruit naar de nabije weken.

Hij en vooral zijn ploeg verheugt zich enorm op het aanstaand weekeinde. Voor het eerst wordt de strijd om het landskampioenschap beslist in een Final Four, ook nog eens in de eigen Thialf-hal. De beste vier Nederlandse ploegen uit de twee poules van de BeNe-League bestrijden elkaar in een halve finale en een allesbeslissende finale.

Flyers speelt zaterdag in de tweede halve eindstrijd om 20.30 uur tegen Amsterdam, een lastige tegenstander gezien de eerdere ontmoetingen dit seizoen. Daarvoor hebben Eindhoven en Den Haag al bepaald wie de finale op zondag mag spelen.

Nason heeft er alle vertrouwen in dat zijn team zondag om 17.00 uur de nu nog in het bezit zijnde landstitel kan proberen te prolongeren. ,,En dan spelen in een uitverkocht Thialf, dat zou fantastisch zijn. De laatste keer dat er een vol Thialf was, speelde ik zelf nog. We verloren toen in overtime van Tilburg, dat daardoor kampioen werd. Toen zei de sfeer en impact van een vol Thialf me niet zoveel;, maar later ben ik gaan beseffen hoe bijzonder dat was om mee te maken. Dat gevoel gun ik mijn jongens ook’’, aldus Mike Nason.

