‘Opruimexcursie’ It Fryske Gea voor kinderen

KATLIJK: Op zaterdag 25 februari van 10.00 tot 12.00 uur organiseert It Fryske Gea voor kinderen vanaf zes jaar een ‘opruimexcursie’.

Wat dit precies inhoudt? Onder begeleiding van een gids gaan de kinderen het natuurgebied Ketliker Skar in op zoek naar afval en leren ze waarom het zo belangrijk is dat de natuur schoon blijft. De excursie start bij informatiecentrum It Beekpronkje en is voor zowel leden als niet leden gratis.

Afval verzamelmiddag

Pakjes drinken, plastic tassen en ander afval… Het hoort niet thuis in een mooi natuurgebied. De gids vertelt de kinderen waarom het zo belangrijk is voor dieren dat de natuur schoon blijft.

Tijdens deze afval verzamelmiddag kan iedereen zijn handen uit de mouwen steken en de natuur een helpen.