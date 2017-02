Tjongerruiter Fries Kampioen op het allerhoogste niveau

Wat een mooi Kampioenschap was het voor Tjongerruiter Rink-Jan Dijkstra afgelopen weekend. Hij reed zijn paard Sanchez in de aller hoogste klasse (ZZ) naar de overwinning. In alle ritten bleef deze combinatie foutloos en in de barrage zetten ze ook nog eens een erg snelle tijd neer waarbij ze Hester Klopmaker ruim voor bleven. Eerder die dag werd Rink-Jan met 2 anderen paarden al 3e en 4e in de klasse M. Rink-Jan Dijkstra en Sanchez worden als Fries Kampioen ZZ afgevaardigd naar het NK in Ermelo op 25 maart. Succes alvast.