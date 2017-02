Verdachten aangehouden na ontvoering in Drachten

Drachten – De politie heeft zondagnacht in Drachten en Boelenslaan vijf verdachten aangehouden in verband met een melding van een ontvoering. Een 26-jarige man uit Almelo zou tegen zijn wil worden vastgehouden in een auto aan de Baalder in Drachten.

Agenten in een surveillanceauto zagen daar een persoon op hen af komen rennen. Deze man meldde dat hij tegen zijn wil was vastgehouden in de auto die nu net weg reed. Een andere surveillanceauto reed er achter aan en hield de inzittenden aan. Dat betrof een 26-jarige man uit Surhuisterveen en een 45-jarige vrouw uit Drachten. Uit het onderzoek bleek dat er vermoedelijk nog meer verdachten bij deze zaak betrokken waren. Het spoor leidde naar een camping in Boelenslaan. Daar werd bij een zoeking een vuurwapen aangetroffen en daar zijn nog drie verdachten aangehouden. Dit gaat om een 41-jarige man uit Ureterp, een 37-jarige man uit Drachten en een 21-jarige vrouw uit Augustinusga. Alle verdachten zijn ingesloten voor een nader onderzoek. Er zijn twee personenauto’s in beslag genomen. Het zelfde geldt voor het aangetroffen vuurwapen.