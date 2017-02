Verslag van de touwtrekwedstrijden It Heidenskip

Na het NK indoor in Hippolytushoef stond er voor ons nog een groot toernooi op het programma. Touwtrekvereniging Lagerweij uit Renswoude bestaat dit jaar 30 jaar en hield een internationaal toernooi. Op de vrijdagavond was er een 4 tegen 4 toernooi en op de zaterdag een vol programma met de heren klassen 8-tallen tot 600kg, 640kg, 680kg en de mix-klasse tot 600kg, dames klasse 8-tallen tot 560kg en de jeugd klasse tot 450kg. Zaterdagochtend werd het toernooi geopend met een spectaculaire opening. Om half 10 werd er gestart met de heren tot 600kg en de mix-klasse tot 600kg. In de heren klasse tot 600kg was er geen friese inbreng. In de mix-klasse deden de heren van Deinum-Britsum mee aangevuld met dames van Monnickendam.

En Aaltje Nieuwland(It Heidenskip) deed mee met Horsman. Er deden 6 teams mee in deze klasse, de top 4 van de klasse waren goed aan elkaar gewaagd en dit leverden mooie wedstrijden. Deinum/Britsum en Horsman gingen beide door naar de kruisfinales. In de kruisfinale won Deinum/Britsum van Lagerweij en Groene Oase van Horsman, dus Deinum/Bristum moest strijden om het goud tegen Groene Oase en Horsman moest tegen Lagerweij om het brons. De kruisfinale van Horsman had te veel energie gekost en ze verloren de strijd om het brons en werden 4e. Deinum/Bristum won vrij makkelijk van Groene Oase en wonnen het goud.

Daarna was het de beurt aan de teams in de jeugd klasse hierin deed It Heidenskip mee, dit jeugd team was aan gevuld met jongens van de Watermannen ( Nico, Rick en Timo Uittenboogaard) uit Wolvega. En de heren 8-tallen tot 640kg, hierin was er friese inbreng van Deinum/Britsum (aangevuld met jongens van Tzumarrum ( Jan en Arjen) en Horsman (Doeke)) en It Heidenskip (aangevuld met jongens van Bakkeveen ( Hette, Jelmer en Janco)).

In de jeugd klasse liepen de jongens van It Heidenskip redelijk makkelijk door de poule heen, de ploeg stond beter dan tijdens de NK indoor. In de kruisfinale moesten ze trekken tegen Berktrekkers en ze wonnen deze wedstrijd en moesten in de finale strijden tegen Lagerweij die weer had gewonnen van de Galliers.

De jeugd van It Heidenskip wisten beide trekken te winnen en werden winnaar van de jeugd klasse.

In de 640kg klasse wisten de jongens van Deinum/Britsum door te dringen tot de kruisfinales. It Heidenskip werd verdienstelijk 5e in deze klasse. In de kruisfinales kwamen de jongens van Deinum/Britsum de heren van Lagerweij tegen en verloren deze strijd. In de strijd om het brons moesten ze tegen Country Club (Ierland) deze strijd werd gewonnen en de jongens wonnen brons. Monnickendam werd de winnaar in de strijd om het goud.

Als laatste klassen was het de beurt aan de dames klasse 8-tallen tot 560 kg hierin deed Aaltje Nieuwland (It Heidenskip) mee met het team van Lagerweij. Zij werden gedeeld eerste met de dames van VTTG maar werden 2e omdat zij net 1 waarschuwing meer hadden dan VTTG. In de kruisfinale moesten ze het opnemen tegen Monnickendam deze strijd werd verloren dus moesten ze zich op maken voor de strijd om het brons tegen Ozoli (Letland). Deze wedstrijd werd vrij makkelijk gewonnen en wonnen het brons, in de strijd om met goud wist Monnickendam te winnen na 3 trekken.

In de klasse heren 8-tallen tot 680kg was er Friese inbreng van Bartlehiem, Tzumarrum en It Heidenskip. Bartlehiem en It Heidenskip wisten beiden door te dringen tot de kruisfinales. Bartlehiem moest trekken tegen Monnickendam, deze wedstrijd werd verloren dus moesten ze trekken tegen Abadino (Baskenland) om het brons. Abadino had de kruisfinales verloren van It Heidenskip. Abadino was te sterk voor Bartlehiem en zij werden 4e. De strijd om het goud ging tussen It Heidenskip en Monnickendam, helaas was Monnickendam te sterk voor It Heidenskip waardoor It Heidenskip 2e werd in de 680 kg klasse.

Al met al een mooi en goed georganiseerd toernooi van Lagerweij.