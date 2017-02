Burgemeester van der Zwan opent 15e bibliotheek op school in gemeente Heerenveen

Op donderdag 2 maart opent Burgemeester Tjeerd van der Zwan om 13.00 uur de Bibliotheek op School op SBO It Oerset/Meester Duisterhoutschool in Heerenveen. Hij doet dat door twee gedichten over lezen en boeken voor te dragen. De kinderen van beide scholen zullen een korte “activiteit” doen. Daarna zal de burgemeester, samen met de kinderen van beide scholen, de schoolbibliotheek via een officiële handeling openen.



Leesplezier en betere schoolprestaties

Een belangrijk doel van de Bibliotheek op School is vergroting van het leesplezier en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen zijn beter in taal. Door dagelijks vijftien minuten te lezen of voor te lezen, leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar. Daarnaast is taal de sleutel tot alle andere vakken.

Leesconsulent

Een professionele leesconsulent van Bibliotheken Mar & Fean zal de leescoördinator en het team van de school adviseren en ondersteunen. Gezamenlijk werken zij aan een lees- en mediaplan. De bibliotheek heeft voor een actuele en gevarieerde collectie in de school gezorgd, die aansluit op het lessysteem van de school. Deze collectie is geïntegreerd met het eigen bezit boeken van de school.

Er zijn inmiddels 15 basisscholen in gemeente Heerenveen waar de samenwerking tussen basisschool en bibliotheek gestalte krijgt in de Bibliotheek op School. Voor Bibliotheken Mar en Fean (4 gemeenten: Heerenveen, Fryske Marren, Súdwest Fryslân, Littenseradiel) zitten we nu op 35 basisscholen met Bibliotheek op School.

Meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl, www.kunstvanlezen.nl en www.leescoalitie.nl