Expositie geopend in wereldwinkel in Wolvega

Maandagochtend om 9 uur opende wethouder Cor Trompetter onder grote belangstelling in de Wereldwinkel de even fraai ingerichte als unieke expositie van Kunst uit Zimbabwe met tal van prachtige beelden van serpentijn, opaal en springstone als echte blikvangers. Een werkgroep onder leiding van Louise Swart wil met deze prachtige uiteenlopende expositie nog eens extra benadrukken dat hun Wereldwinkel in een eigen pand op een A-locatie draait op vijftig enthousiaste en gedreven vrijwilligers met een hart voor Fair-Trade en zowel de jongere als oudere consument aantrekt.

Ongetwijfeld zal dat zeker ook het geval zijn in de komende twee weken, waarin betaalbare kunst uit dit Afrikaanse land met een grote K centraal staat. Wethouder Trompetter vond het een eer deze expositie middels het onthullen van een beeld te mogen openen: ‘Op deze manier willen we als Fair Trade gemeente nog eens extra benadrukken hoe belangrijk Fair Trade is in het kader van ontwikkelingssamenwerking.’ Na de opening was er voor de genodigden alle gelegenheid om al het moois te bewonderen en de informatie over de kunstenaars en hun werkwijze tot zich te nemen.