Unieke expositie van Kunst uit Zimbabwe in Wolvega

WOLVEGA: Maandagochtend om 9 uur opende wethouder Cor Trompetter onder grote belangstelling in de Wereldwinkel de even fraai ingerichte als unieke expositie van Kunst uit Zimbabwe met tal van prachtige beelden van serpentijn, opaal en springstone als echte blikvangers.

Een werkgroep onder leiding van Louise Swart wil met deze prachtige uiteenlopende expositie nog eens extra benadrukken dat hun Wereldwinkel in een eigen pand op een A-locatie draait op vijftig enthousiaste en gedreven vrijwilligers met een hart voor Fair-Trade en zowel de jongere als oudere consument aantrekt.

Ongetwijfeld zal dat zeker ook het geval zijn in de komende twee weken, waarin betaalbare kunst uit dit Afrikaanse land met een grote K centraal staat.

Wethouder Trompetter vond het een eer deze expositie middels het onthullen van een beeld te mogen openen: ‘Op deze manier willen we als Fair Trade gemeente nog eens extra benadrukken hoe belangrijk Fair Trade is in het kader van ontwikkelingssamenwerking.’ Na de opening was er voor de genodigden alle gelegenheid om al het moois te bewonderen en de informatie over de kunstenaars en hun werkwijze tot zich te nemen.

WOLVEGA: De verkoop van Fairtrade producten is in Fryslan de laatste vijf jaar harder gegroeid dan landelijk. Bijna driekwart van de Friese bevolking, 178.000, kocht wel eens Fairtrade. De gemiddelde Nederlander blijft daar 2% achter. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau GfK. Fryslân werd in 2016 Fairtrade provincie.



In 2011 bleven de Friezen nog ver achter op de rest van het land als het gaat om Fairtrade aankopen. Ook besteedden ze er minder geld aan dan de gemiddelde landgenoot. De besteding steeg in de afgelopen vijf jaar met 46%. Landelijk was dat 25%. De daadwerkelijke besteding is nog maar klein, €16,34 per jaar.



Gedeputeerde Michiel Schrier, die duurzaamheid in portefeuille heeft, is blij met de positieve tendens. “Maar”, zegt hij, “het lage bedrag dat we nu besteden aan Fairtrade laat zien dat we nog een grote slag te maken hebben. Fairtrade kopen moet meer in ons systeem komen. Het moet meer standaard worden.”



Schrier waarschuwt daarom dat we er nog lang niet zijn. “Vorig jaar kregen we de titel Fairtrade provincie. Dat is hartstikke mooi, maar wij willen echt één van de duurzaamste provincies van Nederland worden, Niet alleen als het gaat om energie, maar ook op het gebied van productie en consumptie. Fairtrade leven draagt daar een grote steen aan bij. Ik roep daarom alle Friezen op om nog meer te kiezen voor Fairtrade producten.”

Foto Lenus van den Broek