Informatieavond over studiekeuze in Heerenveen

Op dinsdag 14 maart verzorgt Mirjam Rijpkema-Penders een informatieavond over studiekeuze in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deze avond voor scholieren, studenten en hun ouders start om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Vóór 1 mei zal er een studie gekozen moeten worden. Hoe pak je dat aan? Op deze avond worden tips gegeven om een studie te vinden die past bij je talenten, kwaliteiten en interesses. Aan de hand van onder andere het invullen van een vragenlijst voor zowel de ouders als hun kinderen kunnen jongeren zich oriënteren op welke studierichting te kiezen. Belangrijk in dit proces is te onderzoeken wat de motieven zijn om een bepaalde studie te kiezen.

Mirjam Rijpkema coacht jongeren bij het maken van een studiekeuze en bij het leren. Kijk voor meer informatie en aanmelden op studieacademie.nl, of mail naar info@studieacademie.nl.