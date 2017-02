Informatiecentrum Afsluitdijk extra open tijdens voorjaarsvakantie

Het informatiecentrum “De Afsluitdijk, nieuwe verhalen” op Kornwerderzand is tijdens de voorjaarsvakantie extra vaak geopend. Van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.



De komende jaren werken Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk aan de dijk. Om bezoekers te informeren over de plannen is in april 2016 een tijdelijk informatiecentrum geopend op Kornwerderzand. Tot 2018 is dit de plek waar bezoekers informatie over het verleden, heden en de toekomst van de Afsluitdijk kunnen vinden. In 2018 neemt het Afsluitdijk Wadden Center deze functie over. In het informatiecentrum kunnen bezoekers de Vismigratierivier beleven in een VR-bril en kan men zelf energie opwekken met de Blue Energy proefopstelling.



De vernieuwde Afsluitdijk

De regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, werken samen met het Rijk aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘de Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Nieuwe Afsluitdijk is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen het Rijk en de regionale overheden voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Meer info via www.deafsluitdijk.nl

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.