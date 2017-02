KV Heerenveen wint belangrijke wedstrijd in Zutphen

Afgelopen zaterdag stond voor de korfballers van Heerenveen een wedstrijd tegen KVZ uit Zutphen op het programma.

Voorafgaand het duel stond KV Heerenveen op de laatste plaats met 4 punten uit 12 wedstrijden. KVZ stond op de zevende plek met 5 punten uit 12 wedstrijden. Er moest gewonnen worden door KV Heerenveen om nog kans te maken op de zevende plaats. Er werd met een bus vol supporters afgereisd naar Zutphen.

In de eerste helft waren er weinig doelpunten, want de tussenstand was namelijk 7 tegen 5 in het voordeel van KVZ.

Heerenveen heeft een groot deel van de wedstrijd achter gestaan maar ongeveer een kwartier voor het einde van de wedstrijd kwam Heerenveen weer op gelijke hoogte en kort daarna op voorsprong. KVZ kwam wel een aantal keren weer terug op gelijke stand, maar Heerenveen wist haar hoofd koel te houden en dat resulteerde in een 17-20 winst.

Heerenveen is nu gestegen naar de zevende plek. De nummer 8 van de competitie degradeert direct. De nummers 7 spelen een beslissingswedstrijd tegen een andere nummer 7 in de overgangsklasse.

Zaterdag 11 maart staat een thuiswedstrijd op het programma tegen De Meervogels. De wedstrijd begint om 19.50 uur.