Verenigingsconcert Brassband Pro Rege met Premiere

HEERENVEEN: Op zaterdag 18 maart 2017 om 19.30 uur houdt Brassband Pro Rege Heerenveen haar jaarlijkse verenigingsconcert in Ateliers Majeur in Heerenveen. Op deze avond met blaasmuziek van klassiek tot film zullen alle, in totaal bijna 60, leden van het A-, B- en C-korps van zich laten horen.

Zo heeft het A-korps van Brassband Pro Rege, onder leiding van Anne van den Berg, die avond een première. De band heeft namelijk ter gelegenheid van hun deelname op 8 juli 2017 in de 1ste divisie van het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade opdracht gegeven een openingswerk te componeren. Dit werk, SHARDS!, gecomponeerd door Geert Jan Kroon (GJK Music) te Leeuwarden, is tegelijk ook de 100ste unieke titel die Brassband Pro Rege laat registreren. Het werk zal voor het eerst te horen zijn op het Verenigingsconcert op 18 maart 2017.

Uiteraard zijn het B- en C-korps (beide jeugdkorpsen) ook van de partij. Het B-korps zal deze avond de meest fantastische en ontroerende hedendaagse filmmuziek ten gehore brengen. De jongste muzikanten van het C-korps weten met hun enthousiaste sound van leergierige beginners de zaal te ontroeren.

Kortom, voor elk wat wils!

De entreeprijzen zijn als volgt: € 10,00 aan de kassa, € 7,50 in de voorverkoop (via info@proregeheerenveen.nl en € 5,00 voor jeugd t/m 16 jaar.