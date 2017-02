Brandweer rukt uit voor brand in stal in Zandhuizen

Zandhuizen: De brandweer is donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand in Zandhuizen. Volgens de brandweer gaat het om een stal waar 100 koeien in staan. Momenteel heeft de brandweer het sein “grote brand” gegeven.

Blusgroepen uit Vledder, Appelscha, Oldeberkoop en Noordwolde zijn aanwezig. Bij de brand in komt veel rook vrij. Ook de koeien die in de schuur staan krijgen rook binnen. Er is een dierenarts ter plaatse. De brandweer meldt dat de watervoorziening moeizaam verloopt, daarom zijn er meerde waterwagens gealarmeerd.