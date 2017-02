Brief aan de Minister van Economische Zaken over gasboring Heerenveen

HEERENVEEN: Gemeente Heerenveen heeft onlangs een brief geschreven naar de minister van Economische Zaken aan over de gasboring in Heerenveen.

Hieronder de brief:

“Recent hebben wij van Vermilion vernomen dat zij gas produceert vanuit de locatie Langezwaag ( een dorp in onze buurgemeente Opsterland) onder delen van ons grondgebied waaraan geen goedgekeurd winningsplan ten grondslag ligt. Het gaat dan met name om de woonwijk Skoatterwald en omgeving als ook het bedrijventerrein “Internationaal Bedrijvenpark Friesland/De Kavels”. Dit produceren vindt plaats sinds 2015. Vermilion heeft ons daarover niet actief geïnformeerd, maar wij vinden dat Vermilion de plicht heeft om ook de lokale overheden actief, tijdig, adequaat en compleet te informeren over haar (voorgenomen) handelingen.

Uit informatie van Vermilion is ons duidelijk geworden dat het winnen van dit gas gebeurt op basis van een concept-winningsplan. Er is – zo is ons gebleken – geen winningsplan waaraan u uw instemming heeft verbonden. Dit is in strijd met artikel 34 van de Mijnbouwwet. In dit artikel is bepaald dat het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winningsplan en dat een dergelijk winningsplan de instemming van de minister nodig heeft.

Dit klemt te meer daar de Mijnbouwwet diverse waarborgen biedt om de winning van gas op veilige en zorgvuldige wijze te laten verlopen. Nu er geen winningsplan voorhanden is dat voldoet aan de eisen van de Mijnbouwwet, heeft er geen zorgvuldige toetsing op de winning van gas plaatsgevonden.

Bovendien wordt met deze gang van zaken ons wettelijk adviesrecht doorkruist. Bij uw mail van 2 februari 2017 heeft u ons college gevraagd om advies uit te brengen over het winningsplan Langezwaag van Vermilion. Onderdeel hiervan is het winnen van gas onder Heerenveen, wat echter al sinds januari 2015 plaatsvindt.

Naar onze mening wordt hier een verkeerde volgorde toegepast. Eerst dienen de wettelijke procedures te worden doorlopen en pas daarna mag worden overgegaan tot het winnen van gas. Vanwege de omissie in de procedure verzoeken wij u de winning van gas onder die gebieden waarvoor geen goedgekeurd winningsplan geldt, te stoppen.

Daarnaast vinden wij dat, alvorens gas wordt gewonnen, er een 0-meting dient plaats te vinden in het gebied waar het gas wordt gewonnen, waarbij de huidige staat van een woning of bedrijf in kaart wordt gebracht.

Elders in onze gemeente (in Nieuwehorne) treft Vermilion ook voorbereidingen tot het winnen van gas. Aangezien inmiddels de overeenkomst Bodemdaling Fryslan tot stand is gekomen, zal hier wel een nulmeting gaan plaatsvinden. Wij vinden het niet te rechtvaardigen dat binnen onze gemeente twee verschillende benaderingen van toepassing zijn: gebieden waar wel een nulmeting plaatsvindt en een gebieden waar geen nulmeting plaatsvindt. Ten aanzien van het uitvoeren van nulmetingen dient voor de hele gemeente één lijn te worden gehanteerd. Wij vragen u daarom uw invloed uit te oefenen opdat voor alle gaswinningsgebieden in Heerenveen, alvorens het gas wordt gewonnen, eerst een nulmeting wordt uitgevoerd”