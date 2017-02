HEERENVEEN: De brandweer van Heerenveen kreeg donderdagmiddag een medling van stormschade aan het Akkersplein. Van en flatgebouw is een plaat van de zijgevel losgelaten.

De brandweer heeft de schade bekeken en kon verder ook niet zoveel doen. Er was geen gevaar voor de omgeving. Met deze storm is het onverstandig om met de hoogwerker de lucht in te gaan. De situatie zal later weer worden bekeken.

©Foto Flitsnieuws.nl