MILDAM: Een automobiliste is donderdagmiddag langs de Schoterlandseweg in Mildam met haar voertuig in de sloot beland.

De vrouw kon met behulp van een omstander uit het voertuig komen. Ze is is onderzocht door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een rijstrook is tijdelijk afgesloten. De auto werd door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Foto PEEM Media