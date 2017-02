Zuidwesterstorm raast over de regio

HEERENVEEN : Zuidwesterstorm Doris die momenteel over ons land raast en in Engeland en Ierland verwoestend te werk is gegaan, richt in Heerenveen en regio nog niet veel schade aan.

Bij een flat aan het Akkersplein zijn wel enkele platen losgeraakt. De brandweer probeerde ze te verwijderen en zo te voorkomen dat ze naar beneden vallen. Dat was geen gemakkelijke opgave omdat de hoogwerker van de brandweer door de harde wind niet hoog genoeg kon komen. De brandweer probeerde vanaf het balkon bij de platen te komen.

Drie bomen zijn omgevallen in het bos langs de Bekhofweg bij Boijl en blokkeren de weg. Gemeente Weststellingwerf heeft de weg afgesloten omdat het risico bestaat dat nog meer bomen omgaan. Het opruimwerk duurt nog het einde van vrijdagmiddag. Zolang blijft de weg ook dicht.

De brandweer van Langweer moest in actie komen bij de begraafplaats in het dorp. Daar dreigde een boom om te vallen. Deze is omgezaagd en opgeruimd.