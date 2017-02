HEERENVEEN: Storm Doris is het land uit en heet nu in Duitsland Thomas. In onze regio wel heftige rukwinden de afgelopen uren, maar gelukkig weinig inzetten nodig van de hulpdiensten.

In Fryslan kwamen er 24 meldingen van stormschade voor de hulpdiensten. In Groningen 19 en Drenthe 36 meldingen.

In Heerenveen werd de brandweer opgeroepen voor stormschade aan het Akkersplein. Van een flatgebouw raakte een zijpaneel los. Op diverse plaatsen raakten spandoeken los en raakten takken van de bomen.