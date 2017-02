Beëdiging van de militairen op Gemeenteplein Heerenveen

HEERENVEEN : Voor een militair is de beëdiging dus een bijzondere dag. Dit gebeurt bij voorkeur in het openbaar in aanwezigheid van familie, vrienden en publiek. Zo realiseert de militair zich voor wie hij of zij zijn of haar taak uitoefent. En het maakt de samenleving bewust van de taak van de militair.

Nieuwe militairen van het Friese Bataljon, 44 pantserinfanteriebataljon RJWF, leggen op donderdag 9 maart op het Gemeenteplein in Heerenveen van 13.30 – 14.30 uur de eed of belofte af tijdens een openbare feestelijke ceremonie. Inwoners van Heerenveen kunnen daarbij aanwezig zijn.

Burgemeester Tjeerd Van der Zwan heet de militairen welkom en de militaire kapel verzorgt de muziek. Voor Feenster Gerard Bollen wordt de dag extra speciaal. Hij legde als jonge jongen 36 jaar geleden ook de eed af. Tijdens de feestelijke ceremonie krijgt hij een gouden medaille omdat hij zich bewezen heeft als vakman, leider en instructeur.

Bijzondere traditie:1-jarig veulen

Op het Gemeenteplein staat tijdens de beëdiging van de militairen een 1-jarig Fries veulen. Het is het bataljonspaard van het Regiment Johan Willem Friso. Dit veulen is terug te vinden in het embleem op het uniform van de militairen. De Verenigde Naties-lauwerkrans omringt het paard. Dit is een verwijzing naar de periode dat het bataljon als VN-eenheid in Libanon dienst deed.

Op 7 november 1964 schonk het bestuur van de jaarlijkse traditionele paardenmarkt in Zuidlaren het Friese stamboekveulen Abe aan het bataljon als dank voor de goede verstandhouding. Het bataljon was jaren in Zuidlaren gelegerd. In het gemeentewapen van Zuidlaren is het Friese paard ook afgebeeld.

Bij de schenking hoorde de afspraak dat het bataljon het dier als mascotte zou gebruiken bij iedere beëdiging. Deze traditie wordt nog altijd levend gehouden.