Christa Oosterbaan, kandidaat Tweede Kamerlid voor de PvdA in Heerenveen

HEERENVEEN: Vrijdagmorgen 24 februari a.s. komt Christa Oosterbaan, kandidaat Tweede Kamerlid voor de PvdA naar Heerenveen.

Zij komt over haar ambities spreken bij de ouderenochtend van de senioren van de PvdA in Heerenveen. En natuurlijk is er alle tijd voor debat met Christa.

De seniorenochtend wordt gehouden in de Wurkpleats van de Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 in Heerenveen.

’s Middags gaat Christa op werkbezoek bij Omrin , de Dolten in Oudehaske. Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Daarover¬† gaat zij in gesprek met de directie.