110 koeien omgekomen bij stalbrand in Zandhuizen

ZANDHUIZEN: De brandweer is donderdagavond rond 19.11 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Meuleveldweg in Zandhuizen. Volgens de brandweer gaat het om een stal waar 100 koeien in staan. Kort na de melding gaf de brandweer het sein “grote brand”.

Blusgroepen uit Vledder, Appelscha, Oldeberkoop en Noordwolde waren aanwezig. Later kwamen ook Drachten en Heerenveen ter plaatse voor ondersteuning. Bij de brand in kwam veel rook vrij. Ook de koeien die in de schuur staan kregen rook binnen.

De brandweer meldt dat de watervoorziening moeizaam verloopt, daarom zijn er meerdere waterwagens gealarmeerd. Ook kwam er een dierenarts ter plaatse om de gewonde dieren te verzorgen.

De brandweer twittert dat rond 20.30 uur de brand onder controle was. Helaas hebben de 110 koeien de brand niet overleefd.

Een naastgelegen stal met jonge stieren kon wel worden behouden. Ook de naastgelegen woning werd gespaard door de brandweer.

