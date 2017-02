Uitbreiding carpoolplaats Stellingenweg/A32 Wolvega

WOLVEGA: In de gemeenteraadsvergadering van december sprak wethouder Jack Jongebloed de wens uit tot uitbreiding van de carpoolplaats langs de N351 en A32 in Wolvega in het voorjaar van 2017. Deze wens, en die van de gemeenteraad en gebruikers van het carpoolterrein, gaat in vervulling. Maandag 27 februari wordt er gestart met de aanleg van 20 extra parkeerplaatsen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met 14 maart.

Goed nieuws voor automobilisten voor wie de carpoolplaats in de oksel van de A32 en de N351 de uitvalsbasis voor zakelijke ritten vormt. Nu is het er geregeld zo vol, dat bestuurders hun voertuig buiten de vakken neerzetten.

Wethouder Jongebloed :“De capaciteit van de carpoolplaats is niet meer voldoende en leidt tot overlast doordat auto’s langs de weg en in de bermen worden gezet. Met de verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen tot 40 stuks verwachten we voor de komende jaren voldoende capaciteit te realiseren. De centrale ligging van Wolvega aan de N351 en A32 en vernieuwingen zoals de rotonde bij de op- en afrit van de A32 en de in 2016 gerealiseerde onderdoorgang Om den Noort, hebben eraan bijgedragen dat dit een steeds belangrijker punt is geworden voor doorgaand verkeer vanuit en naar Noord-Nederland. Met het vergroten van de parkeerruimte op de carpoolplaats, faciliteren wij de groei van het carpoolen. Zo leveren wij samen met de automobilist een mooie bijdrage aan een meer efficiënte en duurzame mobiliteit.”

Tijdens de werkzaamheden kan er gewoon geparkeerd worden op de bestaande parkeervakken van de carpoollocatie.